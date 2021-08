Während andere Teams Jahr für Jahr um einen Platz in der Kreisliga A1 kämpfen, hat mit dem WSV Mehrstetten ein Urgestein der A1-Liga sein Team freiwillig aus dem Wettbewerb zurückgezogen, um in der neuen Spielzeit in der B-Liga einen Neuanfang zu starten.

Was sich auf den ersten Blick widersprüchlich anhört, ergibt bei näherem Hinsehen durchaus Sinn. Schließlich „beendeten“ die Mehrstetter bereits in den letzten beiden Spielzeiten di...