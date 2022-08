Gar nicht gut ging es für den VfL Pfullingen los. Der Gastgeber war am Drücker und so konnte das 1:0 von Fares Aljwir per Kopf (17.) nicht verwundern. Eine gute Note verdiente sich beim VfL nur Torhüter Martin Welsch. Ziemlich überraschend dann der Ausgleich (34.). Christos Chatzimalousis ver...