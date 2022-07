Durch die großen Fenster im Sportheim des SV Lautertal am Gomadinger Fußballplatz drang das Licht herein zum Staffeltag der Münsinger Ligen am Freitag, 15. Juli. Ein großes Foto der verstorbenen Staffelleiter-Legende Richard Grübel hing an der Wand hinter Josef Haug (Bezirksvorsitzender) und Markus Werthmann (stellvertretender Bezirksvorsitzender), neben der Leinwand stand Staffelleiter Marco Engesser. © Foto: pr