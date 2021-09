Nach 314 Tagen Pause darf Fußball-Oberligist SSV Reutlingen endlich wieder ein Heimspiel an der Kreuzeiche austragen. Am Freitag um 19.30 Uhr gastiert die TSG Backnang am Markwasen.

Die TSG Backnang mit dem Ex-Reutlinger Sebastian Gleißner ist neben dem SV Linx das Überraschungs-Team der verrück...