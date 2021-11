Der SSV Reutlingen Fußball ist in der Oberliga Baden-Württemberg nach schwierigen Wochen so richtig in Schwung gekommen: Die Schütt-Schützlinge sind seit sechs Spielen ungeschlagen, holte 14 von 18 möglichen Punkten, spielten vier Mal zu Null und haben in diesen sechs Spielen ein Torverhältnis...