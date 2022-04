Mehr Tradition geht nicht. Der einzige Verein, der in der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg angesiedelt ist und jemals nationaler Titelträger war, gibt sich am Fuße der Achalm die Ehre. In Gestalt des Freiburger FC gastiert der Deutsche Meister von 1907 an der Kreuzeiche. Ähnlich traditionsrei...