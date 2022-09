Die Gäste kommen aus dem Landkreis Konstanz, ihre Heimat ist die 12 000 Einwohner zählende Gemeinde Rielasingen-Worblingen: In Gestalt des 1. FC Rielasingen-Arlen (ansässig nahe der Schweizer Grenze und Stein am Rhein) gastiert ein Oberliga-Team an der Kreuzeiche, das bisher elf Punkte einf...