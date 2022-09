Der Reutlinger Samuel Mayer (am Ball, vorne links – hier gegen Arne Schülke vom FSV Hollenbach) will dazu beitragen, dass der SSV nach zwei ärgerlichen Pleiten wieder in die Erfolgsspur zurückkehrt. Die SU Neckarsulm gastiert am Mittwoch an der Kreuzeiche. © Foto: Jo Baur