Nach der bitteren 1:2-Heimniederlage gegen Neuling ATSV Mutschelbach hofft SSV-Trainer Albert Lennerth wie in Pforzheim und Ravensburg auch am Samstag (15.30 Uhr) in Hollenbach auf einen Dreier seiner Schwarz-Rot-Weißen. Die Reutlinger gastieren beim Aufsteiger FSV Hollenbach im winzigen Ortste...