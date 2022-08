Wie lautet Ihr Saison-Ziel?

Pierre Eiberger: Klar, nicht unten reinrutschen. Ich will keinen Druck, wie in der Vorsaison. Wir sollten uns oben ansiedeln. Ich gebe aber keine Punktzahl an. Der Start ist noch wichtiger. In Bissingen, gegen Backnang, in Pforzheim und gegen Oberachern sollten wir eifrig...