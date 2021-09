Es wäre eine schwere Aufgabe für den Oberligisten SSV Reutlingen Fußball nach dem 3:3-Remis in Ravensburg und der vorangegangenen 0:2-Heimniederlage gegen die TSG Backnang geworden. In Gestalt des FC 08 Villingen sollte eigentlich am Samstag, 18. September (15.30 Uhr), ein Meisterschaftskandidat...