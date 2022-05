Zwei Punkte in der Landesliga-Tabellenführung gegenüber Verfolger VfL Nagold (2:1-Sieger gegen FC Gärtringen) eingebüßt, aber in Unterzahl ein 1:1-Remis beim TSV Ehningen in der Böblinger Peripherie erkämpft. „Der Punkt kann am Ende vielleicht noch Gold wert sein“, meinte YB-Spielleiter ...