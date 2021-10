Viel schwerer könnte die Aufgabe nicht sein. Am Sonntag, 24. Oktober 2021 (15.30 Uhr), tritt der Tabellensiebte TSV Oferdingen in der Fußball-Kreisliga A2 Alb beim Spitzenreiter SV Walddorf an. Während die Gastgeber neun ihrer zehn Saisonspiele gewonnen haben, ist die Bilanz der Reutlinger Vorst...