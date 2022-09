TSG Münsingen –

SV Hülben 2:2

In der abwechslungsreichen Partie ging die TSG durch Fabian Pallas in Führung. Hülben glich durch Timo Kullen aus. Kapitän Reinhold Richter brachte die Münsinger erneut in Führung, doch Nico Hiller stahl den Gastgebern mit seinem 2:2 den Sieg.

TSG Münsingen:...