K.o. ging der FV Bad Urach Ende Juni in der Relegation, als ein 0:3 in Mössingen gegen die SGM Altingen/Entringen den bitteren Abstieg aus der Fußball-Bezirksliga Alb bedeutete. In der Kreisliga A1 Alb will man zunächst kleine Brötchen backen, an einen Spitzenrang denkt keiner in der Zittelstatt. © Foto: Eibner