Duell der Vorstädter und Ex-Bezirksligisten gleichermaßen: Wenn der SV Bremelau am Sonntag, 19. September (15 Uhr, Sportplatz in den Sandbirken), auf den SV Zainingen trifft, darf man sich durchaus auch an bessere Zeiten bei den Schwarz-Roten und den Blau-Weißen erinnert fühlen.

Die Gäste aus de...