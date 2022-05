TSG Münsingen gegen

SV Hülben 2:4

Bitterer Rückschlag für die TSG Münsingen im Kampf um den Klassenerhalt. Am Mittwoch-Abend verloren die Rot-Schwarz-Weißen mit 2:4 gegen den SV Hülben. Dabei starteten die Gastgeber verheißungsvoll, gingen in der 11. Minute durch Tutku Kücükyarma mit 1:0 in ...