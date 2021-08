SV Auingen gegen

SV Zainingen 5:4

Wie bereits in der Vorwoche begannen die weiß-blauen Auinger wieder schwungvoll und brachten den Favoriten aus Römerstein-Zainingen in Bedrängnis. So dauerte es lediglich acht Minuten, bis sich Marco Manz mit einem direkten Freistoß erneut in die Torjägerlist...