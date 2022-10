SV Hülben –

TSV Wittlingen 0:0

Man durfte durchaus auf eine spannende und interessante Partie in der Rietenlau hoffen. Schließlich hatte vor allem der SV Hülben bis dato eine starke Runde absolviert. Aber die Grün-Weißen kamen am Samstag vor 150 Zuschauern nicht in die Gänge. Es ergab sich...