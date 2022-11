Es geht eng zu in der Fußball-Kreisliga A1 Alb. Aktuell thront dort die TSG Upfingen mit 33 Punkten aus 15 Ligaspielen an der Tabellenspitze. In Gestalt des FC Römerstein (31 Punkte), SV Bremelau sowie FC Sonnenbühl (beide jeweils 30 Punkte) folgen drei Mannschaften auf den Plätzen zwei bis vie...