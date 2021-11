Am 14. Spieltag der Fußball-Kreisliga A1 Alb kommt es am Sonntag, 14. November (14.30 Uhr), auf der Bronnhalde in Willmandingen zum Verfolgerduell zwischen dem Tabellenzweiten FC Sonnenbühl und dem Drittplatzierten SV Zainingen. Zwar mussten die Zaininger jüngst beim 2:2-Unentschieden im Derby ge...