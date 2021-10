Das erste Saisondrittel in der Fußball-Kreisliga A1 Alb ist absolviert, doch selten war die Spannung an der Tabellenspitze so groß wie heuer. Mit dem SV Auingen und dem FC Sonnenbühl (jeweils 25 Punkte) liegen gleich zwei Mannschaften punktgleich an der Spitze, dicht gefolgt vom SV Zainingen (23 ...