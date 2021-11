Kein Derby am Samstag, 20. November 2021, in der Fußball-Kreisliga A1 Alb im Münsinger Stadtteil Bremelau: Weil der Tabellen-14., die TSG Münsingen, nur sechs vollständig geimpfte Akteure in seinen Reihen hat, muss das Gastspiel beim achtplatzierten SV Bremelau ausfallen.

Aus den Reihen der TSG...