Auch der in Römerstein wohnhafte Michael Donth (ganz rechts), Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Reutlingen, besuchte in der Vergangenheit die Landesauswahl der Fußballer mit mentaler Beeinträchtigung in Römerstein-Donnstetten. Oben ganz links ist der langjährige Auswahltrainer Fritz Quien zu erkennen. © Foto: pr