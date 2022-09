Am vergangenen Sonntag hat es endlich für den SV Zainingen in der laufenden Runde der Fußball-Bezirksliga Alb geklappt. Zwar lag die Mannschaft von Trainer Sebastian Schneider nach einer torlosen ersten Halbzeit zwei Mal beim Mitaufsteiger SGM Altingen/Entringen in Rückstand, dennoch wurden dank ...