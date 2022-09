Mit zwei deutlichen Klatschen ging der Saisonauftakt für den SV Zainingen gehörig in die Binsen. Nach einem 0:8-Debakel am ersten Spieltag bei der SG Reutlingen, setzte es am vergangenen Wochenende vor heimischem Publikum eine deutliche 1:6-Niederlage gegen den Landesliga-Absteiger FC Rottenburg.