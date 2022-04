Das so wichtige Ermstalderby und das nächste Sechs-Punkte-Spiel gewonnen. Eigentlich könnte man beim Fußball-Bezirksligisten SGM Dettingen/Glems gelassen in die nächste Partie reingehen. Dem ist aber nicht so. Nach drei Niederlagen in Folge und daraus resultierenden 15 Gegentoren kehrten die Jun...