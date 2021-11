Wegen des Gedenktags Totensonntag wird der 17. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Alb bereits am Samstag, 20. November 2021 (14.30 Uhr) angepfiffen. Für den FV Bad Urach, welcher sich aktuell nur auf dem elften Platz in der Tabelle wiederfindet, wird mit der TSG Upfingen ein vermutlich leichterer...