Am Sonntag, 14. November 2021, steht in der Fußball-Bezirksliga Alb der 16. Spieltag an. Die auf Rang zwölf abgerutschte SGM Dettingen/Glems steht beim Tabellendritten TSV Hirschau vor einer immens schweren Aufgabe.

Am vergangenen Mittwoch verloren die Ermstäler ihr Nachholspiel beim Ranglisten-Zw...