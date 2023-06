Die Frauen des TSV Sondelfingen halten den Traum vom historischen ersten Aufstieg in die Verbandsliga am Leben. Dank eines 2:0-Siegs auf dem heimischen Kunstrasen über den VfB Stuttgart II im Duell zweier Tabellenzweiter der Landesligen zieht der TSV Sondelfingen in das finale Duell um den Aufstie...