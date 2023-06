Die Vorfreude ist groß: Zum großen Finale im Erdinger Meister-Cup 2023 finden sich am Samstag insgesamt 17 Frauen- und 22 Herren-Teams in Metzingen ein, um in zwei Turnieren den Titel „Meister der Meister“ auszuspielen.

Die Vorrunde im Erdinger Meister-Cup 2023 war ein voller Erfolg und ein Fin...