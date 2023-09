Beim Halleschen FC und 1. FC Magdeburg kam Telmo Teixeira Rebelo (rechts) mit dem Profifußball in Berührung. Nun will er mit der TuS Metzingen auf die richtige Spur einbiegen und in Zainingen keine Punkte liegen lassen. Am Mittwoch gelangen ihm zwei Tore im Bezirkspokal Alb beim 4:0 in Hülben. © Foto: Eibner