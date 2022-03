Am vergangenen Sonntag bestätigte Spitzenreiter TuS Metzingen in der Fußball-Bezirksliga Alb einmal mehr seine Favoritenrolle auf den Aufstieg in die Landesliga und siegte in souveräner Manier gegen das Kellerkind FC Engstingen mit 3:0.

Metzingens Cheftrainer Zizino „Gino“ Teixeira-Rebelo zei...