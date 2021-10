Nach der durchaus gelungenen Premiere im Januar 2020 haben sich die Organisatoren des Reutlinger Stadtpokals entschieden, vom 21. bis 23. Januar 2022 in der BZN-Sporthalle in Rommelsbach eine Neuauflage zu veranstalten.

Einwurf Matthias Jedele zum 1. Reutlinger Stadtpokal Gelungene Premiere Reutlingen

„Gemeinsam mit unserem Medienpartner SÜDWEST PRESSE und dem renommierten Sportartikelhersteller Hummel möchten wir wieder ein dreitägiges Mega-Event auf die Beine stellen, welches bei den Vereinen in und um Reutlingen in der Zeit der Winterpause nicht mehr wegzudenken ist“, so Orga-Teamchef Niko Silic. Wie bei der Premiere wird natürlich auch bei der zweiten Auflage wieder mit einer Rundum-Bande gespielt. Der Turniermodus und die Spielzeit richtet sich nach der Anzahl der teilnehmenden Mannschaften.

AH-Turnier am Freitag

Neu im Programm ist, dass bereits am Freitagabend die Reutlinger AH-Teams den AH-Stadtpokalsieger in der Altersklasse Ü40 ausspielen.

Um das Turnierwochenende zu einem besonderen Event für die Spieler und Zuschauer zu machen, soll es auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und eine vielfältige Auswahl an Verpflegungsständen geben.