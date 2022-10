Zentnerlasten sind von den Seelen der TuS-Fußballer gepurzelt. Gegen Gärtringen wurde am vergangenen Wochenende der erste Heimsieg der Saison verbucht. Für den Aufsteiger aus der Sieben-Keltern-Stadt ist im Kampf um den Klassenerhalt wieder Land in Sicht. Mehr aber auch nicht. Sofort nachlegen is...