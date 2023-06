Es war ein außergewöhnliches Spiel in Ilshofen. Nicht nur, dass der VfL immens wichtige Punkte gegen einen direkten Konkurrenten um einen Nichtabstiegsplatz sammeln konnte. Auch die bemerkenswerte Fairplay-Aktion von Lukas Früh (er verschoss absichtlich einen unberechtigten Elfmeter) sowie der Freistoß-Hammer von Roman Schubmann, der in der siebten Minute der Nachspielzeit den 2:1-Sieg brachte, bleiben dauerhaft in Erinnerung. Nun haben die Pfullinger alle Trümpfe in der Hand und müssen den letzten Schritt zum Klassenverbleib gehen.

Noch ein Schritt fehlt

Die erste Gelegenheit besteht im letzten Heimspiel der Saison gegen den FV Biberach. Vor heimischem Publikum holten die Schützlinge des scheidenden Trainerduos Daniel Güney/Benjamin Ponath in diesem Jahr stolze 16 Punkte aus sechs Spielen. „Wir wollen unsere Heimstärke und unser Verbandsliganiveau bestätigen“, gibt Güney die Marschrichtung vor. „Mit unseren Fans im Rücken wollen wir einen Haken dran machen.“ Im Anschluss an das Spiel wird gemeinsam der Saisonabschluss gefeiert.

Nach der 0:3-Heimniederlage gegen die nun als Teilnehmer der Aufstiegsspiele feststehende Normannia Gmünd steht der FV Biberach auf einem Abstiegsrang, punktgleich mit dem TSV Ilshofen und dem VfL Sindelfingen, welcher momentan den Relegationsplatz einnimmt. Nachdem die Normannen den ersten Durchgang klar beherrscht hatten, kam der FV nach dem Seitenwechsel besser ins Spiel. „Insgeheim hab ich schon auf einen Punkt gehofft. Die Liga ist sehr eng, hier kann wirklich jeder gegen jeden bestehen, das macht die Liga auch so interessant“, sagt Sportvorstand Michael Münch. Klar ist, dass für die Oberschwaben jetzt nur Punkte zählen, denn sonst geht es für den Aufsteiger nach einem Jahr im württembergischen Oberhaus wieder runter. Zuletzt konnten die Biberacher zwei Mal auswärts gewinnen. Michael Münch: „Wir wissen, was wir können und gemeinsam ist das Ziel Klassenerhalt auch möglich. Dazu müssen wir zwei Siege einfahren, was auf jeden Fall auch machbar ist. Ich glaube an die Stärke der Mannschaft.“