Der anhaltende Schneefall in den vergangenen 24 Stunden und die schlechte Wetterprognose für den restlichen Samstag wirbelt nun die Spielpläne aller Amateurligen gewaltig durcheinander.

Nachdem in der Oberliga Baden-Württemberg bereits am Freitag die Partien der Stuttgarter Kickers gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen und der Sportfreunde Dorfmerkingen gegen die TSG Backnang abgesetzt wurden, ging es mit Absagen am frühen Samstagmorgen weiter.

So wurde die Partie des SSV Reutlingen gegen den FV Ravensburg von der Oberliga-Spielkommission ebenfalls wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesetzt, ebenso die Partien des TSV Essingen gegen den FC Wangen und FSV Hollenbach gegen Türkspor Neu-Ulm in der Verbandsliga Württemberg.

Noch kein kompletter Spielausfall

In den sozialen Netzwerken wird von einem kompletten Spielausfall in den unteren Ligen gesprochen. Eine finale Bestätigung der Staffelleiter der Bezirksliga Alb und sämtlicher Kreisligen steht hier aber noch aus.

Spielausfälle in der Übersicht

Oberliga Baden-Württemberg

1. Göppinger SV - TSV Ilshofen abgesagt

SGV Freiberg - FC Villingen abgesagt

Stuttgarter Kickers - Rielasingen-Arlen abgesagt

SF Dorfmerkingen - TSG Backnang abgesagt

FSV Bietigheim-Bissingen - 1. FC Bruchsal abgesagt

SSV Reutlingen - FV Ravensburg abgesagt

SV Oberachern - SU Neckarsulm (Sa 15.30)

Astoria Walldorf II - SV Linx (So 14.00)

FV Lörrach-Brombach - Freiburger FC (So 15.00)

Verbandsliga Württemberg

TSV Essingen - FC Wangen abgesagt

VfB Neckarrems - VfL Sindelfingen abgesagt

FSV Hollenbach - Türkspor Neu-Ulm abgesagt

TSV Crailsheim - FC Holzhausen abgesagt

1. FC Heiningen - Hofherrnweiler abgesagt

SKV Rutesheim - Normannia Gmünd abgesagt

TSG Tübingen - SSV Ehingen-Süd (Sa 15.30)

TSV Berg - VfB Friedrichshafen (Sa 15.30)