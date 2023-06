„Wir wollen Spaß haben, das Maximale herausholen. Alle sind scharf, wollen sehen, wo wir aktuell stehen“, so Tiberiu Vanca, Trainer der SGM Dettingen/Glems II, vor dem Relegationsduell mit dem TSV Lustnau II (Nichtabsteiger A2) am Samstag in Betzingen. Am letzten Spieltag haben die Dettinger un...