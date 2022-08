Der SSV Reutlingen gastiert am Mittwoch um 19 Uhr im Brötzinger Tal und trifft auf den 1. CfR Pforzheim, der zuletzt in Göppingen in der Nachspielzeit unterlag. Es gibt einige Ex-Reutlinger bei den Pforzheimern: Trainer ist Volker Grimminger, Manager ist Guiseppe Ricciardi und neben Willie Sauer...