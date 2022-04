Im Rahmen der englischen Woche gastiert der SSV Reutlingen beim Fünften, dem 1. CfR Pforzheim, der 49 Punkte, zehn mehr als der SSV, auf dem Konto hat. In Freiberg spielte man 1:1, bei den Kickers unterlag man knapp 0:1 und in Nöttingen lag Pforzheim in der Pause 0:2 hinten, um noch 5:2 zu gewin...