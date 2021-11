Am Samstag gastiert das Schlusslicht an der Kreuzeiche. Die Lörracher haben bis dato sieben Punkte geholt, der SSV will mit Sieg zum Vorrundenabschluss auf 29 kommen – nach dem mehr als durchwachsenen Start wäre dies eine sehr gute Ausbeute.

Die Südbadener holten vor der Runde einige Spieler a...