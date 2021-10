Mit hängenden Köpfen verließen die Oberliga-Akteure des SSV Reutlingen am Samstag den Sportplatz in Neckarsulm. In der 90. Minute führten die Gäste noch mit 2:0, am Ende mussten sie sich beim 2:2 nur mit einem Punkt zufriedengeben. „Das gibt es doch nicht. Ich kann es nicht glauben, da führ...