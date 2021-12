Man versteht die Welt nicht mehr. Weder in Reutlingen, noch in Nöttingen – in Pforzheim auch nicht. In der Oberliga ist man mächtig sauer auf den WFV, der, völlig entgegen einer Ankündigung aus der Vorwoche, nicht erlaubt, Spiele zu verlegen. Auch nicht, wenn beide Vereine damit einverstande...