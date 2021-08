Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge (0:2 in Nöttingen und 1:2 gegen Freiberg im Pokal) wollen die Oberliga-Fußballer des SSV Reutlingen heute in Oberachern wieder zurück in die Erfolgsspur. Für die Truppe von Maik Schütt ist mit Blick auf den Spielplan ein Dreier zwingend notwendig, um nicht gleich zu Beginn der Saison im Tabellenkeller festzustecken.

Verfolgen Sie das Spiel ab 15.30 Uhr in unserem Liveticker.