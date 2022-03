Der SSV Reutlingen holte am Wochenende beim 2:2 in Walldorf seinen ersten Punkt im Jahr 2022 und erzielte nach 232 Minuten auch das erste Tor nach der Winterpause. Jetzt steht am Mittwoch (19 Uhr) der Dreier auf dem Wunschzettel. Zu Gast ist der SV Oberachern.

Hinter den Kulissen wird beim SSV Reutl...