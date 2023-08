Mit dem FV Ravensburg gastiert am Mittwoch (19 Uhr) ein Team an der Kreuzeiche, das bisher zwei Punkte holte (je ein Unentschieden gegen Gmünd und in Holzhausen), also sieglos mit 4:10 Toren ist. Aber gerade solche Teams, die die Abwehr massiv verstärken, sind gefährlich. Das weiß natürlich...