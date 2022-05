In der kaum zu bewältigenden Flut an Nachholspielen verlangt auch der Bezirkspokal Alb nach seinem Recht. Zwei Spiele stehen am Mittwochabend an. Mit anderen Worten: es ist Halbfinale.

Darin verstrickt sind sowohl der Tabellenführer der Kreisliga A1 Reutlingen, als auch jener der A2. So ist der S...