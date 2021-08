Man kann sich die Tabelle der Landesliga, Staffel 3, ruhig schon einmal angucken – auch wenn erst drei Spieltage ins Land gegangen sind. Die Young Boys Reutlingen sind Zweiter mit der Optimalausbeute von neun Punkten.

Auch die Hürde in Trossingen wurde am Mittwoch per 1:0-Auswärtssieg genommen...