Das Topspiel des achten Spieltages der Kreisliga A2 Alb steigt am Sonntag um 15 Uhr in Sondelfingen. Dort empfängt die Elf von TSV-Cheftrainer Benjamin Hübner dann den Meisterschaftsfavoriten SV Walddorf. „Die Favoritenrolle liegt aufgrund unserer Ergebnisse in den vergangenen Wochen und unsere...