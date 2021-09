CP Reutlingen gegen

SSV Rübgarten 5:6

Ein munteres A-Ligaspiel sahen die Zuschauer am Sonntagmittag an der Kreuzeiche. In einer torreichen Partie gewann der SSV Rübgarten mit 6:5 gegen den Gastgeber CP Reutlingen. Alexander Reichert (15.), Fabian Rinker (26.) und Mzaffer Ates (29.) sorgten mit ihr...